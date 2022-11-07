В Мурманской области трем журналистам присвоили звания "Почетный работник СМИ"

В этом году такое звание присуждается впервые. Фото: Правительство Мурманской области

Три заполярных журналиста стали обладателями звания "Почетный работник СМИ Мурманской области". В этом году такое звание присуждается впервые.

Награды получат специальный корреспондент ГТРК «Мурман» Елена Белкина, редактор отдела фотослужбы газеты «Мурманский вестник» Лев Федосеев, а также редактор оперативной службы «Мурманского вестника» Сергей Юдков.

- Почетное звание – знак большого уважения и признания нашим профессионалам за ежедневную работу на благо северян, за честность, неравнодушие и высокую компетентность. Каждый, кто отмечен этой наградой, внес значимый вклад в развитие заполярной журналистики, – подчеркнула министр информационной политики Ольга Степакова.

Звание присваивается сотрудникам, работающим в СМИ не менее 15 лет, которые трудятся в Мурманской области, а также вышли на пенсию, но при этом продолжают активную творческую или общественную деятельность.

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