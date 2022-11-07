Жителям Мурманской области расскажут о важности световозвращателей

Акция «Засветись!» состоится в Мурманске.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Сейчас стоит особенно опасная пора для водителей и пешеходов: темнеет все раньше, светает все позже, а снег не выпал. С учетом того, что многие северяне любят носить темную одежду, заметить на дороге их непросто.
Чтобы горожане не рисковали своими жизнями, им расскажут о важности ношения световозвращающих элементов. Акция «Засветись!» состоится в Мурманске.
Как сообщили в областном УГИБДД, с начала 2022 года в городе случилось 19 аварий с детьми, в 17 случаях у несовершеннолетних не было световозращателей.
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