Мурманский областной дворец культуры имени Кирова отмечает юбилей

7 ноября Мурманский областной дворец культуры имени С.М. Кирова празднует свое 90-летие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 ноября Мурманский областной дворец культуры имени С.М. Кирова празднует свое 90-летие.

- Каждый день мы работаем для вас и стараемся, чтобы в стенах нашего любимого храма культуры никогда не было тишины, чтобы творческая суета поглощала каждого, кто переступит его порог. Мы очень стараемся, чтобы под теплой, дружественной крышей нашего общего Дома рождались настоящие шедевры, поражающие умы любимого зрителя, - отметили в группе ДК.

В честь дня рождения в стенах дворца культуры пройдет большой праздничный концерт. Билеты на него уже раскуплены.

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