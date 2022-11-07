18-летний житель Туломы с битой напал на двух прохожих возле автобусной остановки

Прохожие вызвали северянам скорую помощь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

51-летний и 43-летний мужчины попали в больницу после перепалки с незнакомцем. Молодой человек напал на них с битой возле автобусной остановки в Коле.

- Северянин потребовал отдать ему ценные вещи, в чем мужчины ему отказали. Тогда разъяренный юноша стал избивать их битой. Чтобы избежать дальнейшего насилия, они отдали злоумышленнику 500 рублей, мобильный телефон, банковскую карту. Также один из пострадавших перевел со своего счета деньги на карту похитителя. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Молодой человек получил то, что хотел и скрылся с места происшествия. Прохожие вызвали северянам скорую помощь.

Вскоре 18-летнего жителя Туломы задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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