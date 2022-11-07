7 ноября – важная дата в истории науки Заполярья. - Ровно 100 лет назад был поднят государственный флаг на первом советском научно-исследовательском судне «Персей». В марте 1921 года декретом Совета Народных комиссаров был учрежден Плавучий морской научный институт для планомерного исследования северных морей и земель. В 1923 году на «Персее» был поднят экспедиционный флаг, который северяне хорошо знают: на синем фоне изображено созвездие Персея. Впоследствии этот флаг стал символом Полярного института научного рыболовства и океанографии, - сообщили в Мурманскстате. На данный момент в Мурманской области трудится 1983 ученых, в том числе 93 доктора наук и 331 кандидат наук. Наш регион в 2021 году заняла третье место по Северо-Западному федеральному округу по числу организаций и численности персонала, выполнявшего научные разработки. Внутренние затраты на исследования составили 3,3 миллиарда рублей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности) К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31 Почта kpmurmansk@phkp.ru