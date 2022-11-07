В гипермаркете Мурманска задержали любителя чистить зубы

Неудачливого вора задержали росгвардейцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В гипермаркете Мурманска посетитель позарился на тюбики зубной пасты. Мужчина взял шесть штук и направился к выходу, минуя кассы. Может, его настиг кариес?

Неудачливого вора задержали росгвардейцы.

- Руководитель службы охраны сообщил, что на выходе из магазина был остановлен посетитель, который, взяв упаковки с зубной пастой на сумму более 1500 рублей, попытался незаметно покинуть торговую точку, - сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

39-летнего жителя Североморска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него проводится проверка.

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