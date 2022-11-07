Компании из Мурманской области приняли участие в международной выставке Future Fish Eurasia 2022

Заполярные компании приняли участие в международной выставке Future Fish Eurasia 2022. Фото: Правительство Мурманской области

Заполярные компании приняли участие в международной выставке Future Fish Eurasia 2022. Там они представили свою продукцию, в том числе мурманскую треску и пикшу. Выставка проходила в Турции.

- Турция - постоянный партнер России. И представляет интерес для наших экспортеров тем, что может покупать продукцию не только для себя, но и для перепродажи на другие рынки, - рассказала генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Экспортеры Мурманской области провели переговоры с представителями крупной сети азербайджанских супермаркетов, дистрибьюторами из Дании и Португалии, а также представителями сети казахских супермаркетов.

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