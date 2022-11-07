На озере в Кандалакшском районе утонул рыбак

Это видели другие рыбаки, они же попытались спасти мужчину, но безуспешно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных в Кандалакшском районе в Мурманской области произошла трагедия. На озере Кирко погиб рыбак, который пошел рыбачить в одиночку и провалился под лед.

Это видели другие рыбаки, они же попытались спасти мужчину, но безуспешно.

Как сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров, по факту гибели северянина проводится доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru