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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 11:53

На озере в Кандалакшском районе утонул рыбак

Мужчина провалился под лед
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Это видели другие рыбаки, они же попытались спасти мужчину, но безуспешно.

Это видели другие рыбаки, они же попытались спасти мужчину, но безуспешно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных в Кандалакшском районе в Мурманской области произошла трагедия. На озере Кирко погиб рыбак, который пошел рыбачить в одиночку и провалился под лед.

Это видели другие рыбаки, они же попытались спасти мужчину, но безуспешно.

Как сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров, по факту гибели северянина проводится доследственная проверка.

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