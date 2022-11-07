На озере в Кандалакшском районе утонул рыбак

Это видели другие рыбаки, они же попытались спасти мужчину, но безуспешно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На минувших выходных в Кандалакшском районе в Мурманской области произошла трагедия. На озере Кирко погиб рыбак, который пошел рыбачить в одиночку и провалился под лед.
Это видели другие рыбаки, они же попытались спасти мужчину, но безуспешно.
Как сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров, по факту гибели северянина проводится доследственная проверка.
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