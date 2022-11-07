В Мурманской области 8 ноября будут проверять сирены

Северян просят после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о технической проверке готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО). Сирены завоют 8 ноября.
- Цель - проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при введении особого режима, - сообщили в МЧС региона.
Северян просят после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие.
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