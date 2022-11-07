В Мурманске на улице Старостина произошла авария с участием трех автомобилей

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске днем 7 ноября между остановками "Видеосалон" и "Дом престарелых" произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из иномарок улетела с дороги.
- По предварительной информации, около 13.30 в районе дома №40 на улице Старостина столкнулись три машины. В аварии никто не пострадал, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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