В Мурманске на улице Старостина произошла авария с участием трех автомобилей

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске днем 7 ноября между остановками "Видеосалон" и "Дом престарелых" произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одна из иномарок улетела с дороги.

- По предварительной информации, около 13.30 в районе дома №40 на улице Старостина столкнулись три машины. В аварии никто не пострадал, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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