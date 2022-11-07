В Мурманской области после сообщения о показывавшем гениталии мужчине возбудили уголовное дело

Иные подробности пока не разглашаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 6 ноября в мурманских пабликах в «ВКонтакте» распространилась информация, что в Ковдоре взрослый мужчина по видеосвязи демонстрировал свои гениталии 12-летней девочке, а также писал ей неприличные вещи.

После придания ситуации огласки свою проверку начали правоохранительные органы.

- Возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением половой неприкосновенности личности. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Иные подробности пока не разглашаются.

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