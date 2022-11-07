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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:23

Мурманская область находится на 25 месте в стране по доступности аренды жилья

Доход семьи при этом должен быть порядка 122,6 тысячи рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по доступности аренды жилья.

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по доступности аренды жилья.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по доступности аренды жилья.

- Все расчеты основаны на данных Росстата. Речь идет об аренде типовой двухкомнатной квартиры для семьи из четырех человек — двух взрослых и двух детей, - говорится в описании исследования.

Также эксперты рассчитали, какой должен быть доход семьи, чтобы она могла позволить себе аренду жилплощади.

Мурманская область заняла 25 место в рейтинге. Доля семей, которые могу себе позволить аренду в регионе, составляет 42,5%, а доход при этом должен быть не ниже 122,6 тысячи рублей в месяц.

Топ-3 рейтинга заняли Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО – Югра. В аутсайдерах – Севастополь, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика.

Москва находится на 13 месте, Санкт-Петербург – на четвертом.

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