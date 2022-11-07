Мурманская область находится на 25 месте в стране по доступности аренды жилья

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по доступности аренды жилья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аналитики «РИА Новости» составили рейтинг регионов по доступности аренды жилья.

- Все расчеты основаны на данных Росстата. Речь идет об аренде типовой двухкомнатной квартиры для семьи из четырех человек — двух взрослых и двух детей, - говорится в описании исследования.

Также эксперты рассчитали, какой должен быть доход семьи, чтобы она могла позволить себе аренду жилплощади.

Мурманская область заняла 25 место в рейтинге. Доля семей, которые могу себе позволить аренду в регионе, составляет 42,5%, а доход при этом должен быть не ниже 122,6 тысячи рублей в месяц.

Топ-3 рейтинга заняли Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО – Югра. В аутсайдерах – Севастополь, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика.

Москва находится на 13 месте, Санкт-Петербург – на четвертом.

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