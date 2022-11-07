В Кировске истекающая кровью женщина сама себе вызвала скорую помощь

При каких обстоятельствах и кто напал на нее с ножом, пока не известно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В реанимации Апатитско-Кировской центральной городской больницы проходит лечение 37-летняя жительница Кировска. Ее госпитализировано 6 ноября с улицы. Северянка, получившая ножевые ранения, сама себе вызвала скорую помощь.

- На данный момент проводится проверка, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По предварительным данным, женщина получила травы внутренних органов, в том числе легких. При каких обстоятельствах и кто напал на нее с ножом, пока не известно.

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