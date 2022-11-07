В Мончегорске прокуратура нашла нарушения в уборке улиц и дворов от снега

Устранение нарушений находится на контроле ведомства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Генеральный директор «Управления жилищно-коммунального хозяйства» в Мончегорске получил представление от областной прокуратуры из-за того, что в городе плохо убирали снег.

Учреждение взяло в подрядчики ММУП «Городское Благоустройство», которому вверили автодороги, междворовые проезды, тротуары. Но когда в конце октябре начались снегопады, предприятие справлялось со своими функциями плохо.

- Автодороги «улица Красноармейская», «проспект Ленина», «улица Комсомольская», «улица Царевского», «набережная Климентьева», «улица Новопроложенная», «проспект Металлургов», «проспект Кирова», «Ленинградская набережная», «улица Комарова» и другие, тротуары вдоль указанных дорог, а также «аллея им. И.Г. Ермакова» не в полной мере очищены от снега и льда, не обработаны противогололедными материалами, соответственно надлежащее исполнение подрядчиком условий контракта не обеспечено, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

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