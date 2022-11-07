Губернатор Андрей Чибис прокатился на лыжах на открытии горнолыжного сезона в Кировске

Андрей Чибис тоже решил встать на лыжи. Фото: gov-murman.ru

6 ноября в Кировске первым в России торжественно открылся новый горнолыжный сезон. Открытие состоялось на две недели раньше благодаря установке системы искусственного оснежения.

С праздником спорта всех гостей поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. К слову, он и сам прокатился на лыжах.

- Обычно горнолыжники готовятся к сезону только в декабре, но не в Мурманской области. Уже сегодня мы открываем новый сезон. Благодаря новой системе оснежения лыжники смогут добиваться новых рекордов. Катайтесь на лыжах, дышите этим замечательным воздухом, будьте здоровы и счастливы! На Севере — жить! - сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что Кировск становится курортным центром, который логистически удобен как для северян, так и для туристов.

Напомним: Андрей Малахов собирается приехать на фестиваль "Хибины-Бикини" в Кировске.

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