Андрей Малахов собирается приехать на фестиваль "Хибины-Бикини" в Кировске

На открытие нового горнолыжного сезона в Кировске приехал телеведущий Андрей Малахов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Кировск на открытие нового горнолыжного сезона 6 ноября приехал телеведущий Андрей Малахов. Он поприветствовал земляков и пообещал, что посетит город и в следующем году, планируя побывать на фестивале "Хибины-Бикини".

- Я рад почувствовать эту потрясающую атмосферу! Даже если снег немножко искусственный, то те чувства, что мы испытываем, катаясь по вершинам, самые настоящие. Я желаю, чтобы этот горнолыжный сезон продлился как можно дольше. Надеюсь, что в 2023 году мы возобновим традицию окончания сезона катанием в купальниках "Хибины-Бикини", где я тоже постараюсь присутствовать, - отметил шоумен.

Напомним: в этом году горнолыжный сезон в Кировске открылся в России первым.

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