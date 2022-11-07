В Мурманске сданы первые замененные лифты в 2022 году

Новые лифты оснащены кнопками с надписями на азбуке Брайля, звуковым сопровождением и электронным табло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Мурманске при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства Мурманской области должны заменить 75 лифтов в 28 домах. Сдача объектов проходит под конец года. Так, приняты работы в доме №3 на переулке Якорный, где поменяли два лифта.

- Фактически работы завершены по монтажу и пусконаладки еще 13 подъемников в трех домах по переулку Якорному и одном доме на улице Свердлова. Подрядчик готовит документы для сдачи объектов в эксплуатацию. В высокой степени готовности еще 12 лифтов в 5 домах. Все оборудование на всех 75 объектах будет смонтировано и запущено до конца года – пообещала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Новые лифты оснащены кнопками с надписями на азбуке Брайля, звуковым сопровождением и электронным табло. Это – разработки отечественных компаний.

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