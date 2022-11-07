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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:02

Численность населения Мурманской области с начала года уменьшилась на 4,6 тысячи человек

С января по июль родились 3362 малыша
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
С начала 2022 года численность населения Мурманской области сократилась.

С начала 2022 года численность населения Мурманской области сократилась.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала 2022 года численность населения Мурманской области сократилась. Так, по данным Мурманскстата на сентябрь, регион потерял по разным причинам 4,6 тысячи северян. Сейчас в Заполярье живет 719,9 тысячи человек.

При этом с января по июль родились 3362 ребенка, и за этот же период умерли 5269 человек.

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