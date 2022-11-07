В Ковдорском округе случился пожар в СНТ «Северное сияние»

В 8.46 пожар ликвидировали, с ним боролись 11 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезный пожар пришлось тушить ранним утром 7 ноября в Ковдорском округе. В 3.35 поступило сообщение о возгорании в СНТ «Северное сияние» на втором километре автодороги Ковдор-Пиренга – здесь огонь охватил дачу, хозпостройку и машину.

- В результате происшествия дом обгорел по всей площади - 64 квадратных метра, строение повреждено огнем частично, у автомобиля обгорел салон и задний отсек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В 8.46 пожар ликвидировали, с ним боролись 11 человек.

Напомним: пожар в Коле унес жизнь мужчины, а в ЗАТО Александровск пострадал 15-летний подросток.

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