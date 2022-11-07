При пожаре в квартире на улице Александрова в Мурманске пострадал 15-летний подросток

Что стало причиной пожара предстоит установить. Фото: vk.com/murman01

Утром 6 ноября в трехкомнатной квартире на улице Александрова, 40 в Мурманске случился пожар. Из-за языков пламени пострадал несовершеннолетний.

- Сгорели постельные принадлежности на площади 3 квадратных метра. Оплавились натяжные потолки по всей квартире. Квартира закопчена по всей площади. Уже в 10.55 огнеборцы полностью ликвидировали возгорание, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

15-летнего подростка, который пострадал от огня, госпитализировали в медучреждение города.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава, 2 пожарные автоцистерны и автолестница. Что стало причиной пожара предстоит установить.

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