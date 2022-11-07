Житель Видяево получил условный срок за вылов камчатского краба

31-летнему жителю ЗАТО Видяево, который занимался браконьерством, вынесли приговор. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

31-летнему жителю ЗАТО Видяево, который занимался браконьерством, вынесли приговор. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 256 УК РФ.

Как установил суд, северянин, сговорившись с другим человеком, незаконно поймал при помощи моторной лодки 54 особи камчатского краба в губе Ура Мотовского залива Баренцева моря. Водным биоресурсам РФ был причинен ущерб на сумму более 775 тысяч рублей.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Также в доход федерального бюджета с виновного взыскали более 775 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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