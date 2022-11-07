В Мурманской области увеличили зарплату медицинским работникам

Также проведут перерасчет зарплаты медработников за сентябрь и октябрь. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманской области ряд медицинских работников будет зарабатывать больше. Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, было принято решение поднять зарплату медикам.

- Решили поднять минимальную планку по оплате труда ряда категорий медицинских работников на 35%. Это касается работников первичного звена, служб скорой помощи, отделений анестезиологии, реанимации и операционных блоков, - отметил глава региона.

Минимальный порог оплаты труда на одну ставку теперь составит у врача в первичном звене 54 тысячи рублей, у фельдшеров - 47 тысяч рублей, у медсестры - 41 тысяча рублей. Врач "скорой" будет получать не менее 88 тысяч рублей.

Также проведут перерасчет зарплаты медработников за сентябрь и октябрь.

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