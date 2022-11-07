В Коле вспыхнувшую хозпостройку тушили 14 спасателей

Внутри постройка повреждена огнем по всей площади. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 6 ноября в Коле загорелась деревянно-металлическая хозяйственная постройка размерами 6х8 м. Пожар случился на улице Комсомольской, 10/2.

- Внутри постройка повреждена огнем по всей площади, верхний этаж частично поврежден, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар ликвидировали 7 ноября в 01.21. На месте происшествия работали 2 пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава, 3 единицы техники.

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