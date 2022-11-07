Снег в Мурманской области стоит ждать только к концу недели

Снег в Мурманской области рискует долго не задержаться на земле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области погода больше напоминает осеннюю, чем зимнюю. Только 6 ноября наконец выпало немного снега, но и он рискует растаять уже днем понедельника.

Как обещают синоптики, до конца недели осадки будут небольшими, и только ближе к выходным циклон принесет зиму. Правда, погода днем будет плюсовая, так что под ногами у северян будет сыро.

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