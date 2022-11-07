Подстанцию в Мурманске украсили муралом с заполярными пейзажами

Новый мурал появился в Мурманске. Фото: vk.com/murman_sever

В Мурманске в этом году стало значительно больше муралов. Большая заслуга в этом фестиваля «Рост», но также работа ведется и за его рамками.

Так, красивый рисунок появился у дома №21 на Северном проезде.

- Северные пейзажи украсили стены технологической подстанции. Автор рисунка — Евгений Урбанович, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: ранее мурал открыли на улице Старостина.

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