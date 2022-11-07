Житель Ревды ударил знакомую ножом и оставил ее умирать

Житель Ревды напал на знакомую с ножом. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманской области будут судить 37-летнего жителя Ревды, которого обвиняют в убийстве 42-летней знакомой. Как уточнили в СУ Следственного комитета региона, трагедия произошла 19 августа в одном из домов на улице Кузина, когда северяне выпивали и поссорились.

- Мужчина нанес женщине несколько ударов кухонным ножом в спину. Смерть потерпевшей наступила спустя непродолжительное время. Обвиняемый скрылся с места совершения преступления. Тело женщины обнаружил ее сын, - рассказал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Обвиняемого в убийстве задержали, он признался в том, что сделал. До суда он находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru