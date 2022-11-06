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НовостиОбщество6 ноября 2022 16:12

«Поселение Великий 1» в Мурманской области вошло в перечень выявленных объектов культурного наследия

Возраст поселения оценивается в 4–2 тысячи лет до н.э.
Есения ДОБРОНРАВОВА
Утверждены границы «Поселение Великий 1».

Утверждены границы «Поселение Великий 1».

Фото: Олег ФИЛОНОК

Список выявленных объектов культурного наследия в Мурманской области расширился - минкульт региона включил в него «Поселение Великий 1». Его создание датируется на уровне 4–2 тысячи лет до н.э.

Постановлением ведомства утверждены границы поселения.

Летом 2022 года такой же статус получила «Стоянка Ретинская 3».

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