«Поселение Великий 1» в Мурманской области вошло в перечень выявленных объектов культурного наследия

Утверждены границы «Поселение Великий 1». Фото: Олег ФИЛОНОК

Список выявленных объектов культурного наследия в Мурманской области расширился - минкульт региона включил в него «Поселение Великий 1». Его создание датируется на уровне 4–2 тысячи лет до н.э.

Постановлением ведомства утверждены границы поселения.

Летом 2022 года такой же статус получила «Стоянка Ретинская 3».

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