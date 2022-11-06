Иван Твердовский снимает в Печенгском округе фильм «Кликушество»

Работа над лентой пройдет в Мурманской области, а не в Норвегии. Фото: vk.com/public196337736

В Мурманской области начались съемки еще одного фильма. Режиссер Иван Твердовский выбрал Печенгский округ местом для работы над сказочной экологической драмой «Кликушество».

- Это экологическая драма, сюжет которой вращается вокруг закрытия комбината. У 18-летней Вики заболевание, которое односельчане считают «бесовской болезнью». Для лечения она сбегает в Норвегию и совершает преступление, чтобы остаться в стране, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Сначала фильм хотели снимать в Киркенесе, но теперь работа пройдет в Мурманске, Никеле и Заполярном. Лента «Кликушество» получила поддержку Министерства культуры России.

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