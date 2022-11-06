В Кировске первым в России открылся новый горнолыжный сезон

В Кировске уже можно кататься на лыжах и сноубордах.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
6 ноября Кировск первым в России открыл новый горнолыжный сезон. Множество жителей и гостей Заполярья уже в первый день приехали покататься на лыжах и сноубордах и получить заряд хорошего настроения.
Любителей спорта приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис и пообещал прокатиться вместе со всеми.
- Теперь искусственный снег позволяет добиваться рекордов по продолжительности работы наших горнолыжных склонах. Всех поздравляю с этим праздником спорта! – отметил глава региона.
Также на открытие нового сезона приехал телеведущий Андрей Малахов.
- Рад почувствовать эту атмосферу и быть сегодня с вами, дорогие земляки! Желаю, чтобы этот горнолыжный сезон продлился как можно дольше! – подчеркнул шоумен.
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