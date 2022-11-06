ГТРК «Мурман» отмечает 65-летие

В 1957 году ГТРК "Мурман" впервые вышла к северянам в эфире. Фото: правительство Мурманской области

6 ноября 65-летний юбилей отмечает ГТРК «Мурман». В 1957 году телеканал впервые вышел к северянам в эфире.

- Сначала — только прямые эфиры, черно-белая картинка, позже — документальные фильмы, репортажи, киноочерки и ток-шоу. Сегодня ГТРК «Мурман» — современная медиакомпания, рассказывающая о главном в жизни на Кольском полуострове, - говорят о себе наши коллеги.

«КП»-Мурманск» поздравляет ГТРК «Мурман» со значимой датой и желает бесчисленных эфиров и новых успехов!

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