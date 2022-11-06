Восемь тысяч человек стали гостями акции «Ночь искусств» в Мурманской области

"Ночь искусств" прошла в День народного единства. Фото: vk.com/murmanculture
4 ноября в Мурманской области прошла ежегодная акция «Ночь искусств», которую посвятили Дню народного единства и Году культурного наследия народов России. В Мурманске главными площадками стали областной краеведческий и областной художественный музеи.
- Более 8 тысяч человек стали участниками акции в областных музеях Кольского Заполярья, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.
Для северян провели десятки мастер-классов, выставки, экскурсии, живые концерты и т. д.
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