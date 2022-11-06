Житель Мурманска угнал "ГАЗ" и попал на нем в ДТП

Покатавшись по городу, в какой-то момент мужчина врезался в забор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летняя мурманчанка внезапно лишилась своего автомобиля "ГАЗ". Женщина припарковала транспорт около дома, а утром обнаружила, что машины на месте нет.

Оказалось, что автомобиль угнал 32-летний мурманчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж.

- Злоумышленник признался в содеянном и пояснил полицейским, что ночью, гуляя по городу, заметил авто без сигнализации. Вскрыв водительскую дверь, он завел двигатель с помощью соединения проводов в замке зажигания. Покатавшись по городу, в какой-то момент он врезался в забор, не справившись с управлением, после чего бросил машину в Ленинском округе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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