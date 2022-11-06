В Мурманске мужчина жестоко избил выгуливающего собаку северянина

Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup
В Мурманске прохожий жестоко избил мужчину, который выгуливал свою собаку. Происшествие попало на видео.
- Этот местный житель уже не раз проявлял агрессию к владельцам собак, но чтобы избивать людей… - пишут в группе "Мурманск" (18+).
Инцидент произошел на улице Александрова в районе дома №10.
Напомним: житель Мурманска избил соседа за громкую музыку по ночам.
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