Концерт Егора Крида в Мурманске перенесли

Певец отметил, что концерт перенесен по не зависящей от него причине.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
6 ноября в Мурманске должен был пройти концерт Егора Крида, однако поклонникам придется отложить свои билеты. Выступление перенесли.
- По вопросу возврата билетов обращаться к организатору мероприятия (по месту приобретения билетов). Новая дата концерта будет уточнена дополнительно. Ледовый дворец выступает в роли арендодателя площади под данное мероприятие, продажу и возврат билетов не осуществляет! - сообщили в группе мурманского Ледового дворца.
Певец в свою очередь отметил, что концерт перенесен по не зависящей от него и его команды причине.
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