Концерт Егора Крида в Мурманске перенесли

Певец отметил, что концерт перенесен по не зависящей от него причине. Фото: Борис КУДРЯВОВ

6 ноября в Мурманске должен был пройти концерт Егора Крида, однако поклонникам придется отложить свои билеты. Выступление перенесли.

- По вопросу возврата билетов обращаться к организатору мероприятия (по месту приобретения билетов). Новая дата концерта будет уточнена дополнительно. Ледовый дворец выступает в роли арендодателя площади под данное мероприятие, продажу и возврат билетов не осуществляет! - сообщили в группе мурманского Ледового дворца.

Певец в свою очередь отметил, что концерт перенесен по не зависящей от него и его команды причине.

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