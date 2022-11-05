В Мурманске вспыхнувший автомобиль тушили 11 спасателей

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Около трех часов ночи 5 ноября в Мурманске загорелся легковой автомобиль на улице Новое Плато, д. 6. На месте работали огнеборцы.

- В результате происшествия автомобиль поврежден огнем на площади один квадратный метр. Пожар ликвидирован в 03.08. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава, 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

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