В Мурманске вспыхнувший автомобиль тушили 11 спасателей

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Около трех часов ночи 5 ноября в Мурманске загорелся легковой автомобиль на улице Новое Плато, д. 6. На месте работали огнеборцы.
- В результате происшествия автомобиль поврежден огнем на площади один квадратный метр. Пожар ликвидирован в 03.08. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава, 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Причина пожара устанавливается.
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