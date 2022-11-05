Безработный житель Кировска украл из магазина техники медиаплеер

Кировчанин задержан за ранее совершенное преступление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировске из магазина цифровой и бытовой техники украли товар. Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили обстоятельства случившегося.

Так, в торговую точку под видом добросовестного покупателя зашел мужчина. Он воспользовался временным отсутствием работников, подошел к прилавку и похитил медиаплеер, спрятав его в карман. После чего покинул магазин, минуя кассовую зону.

- 22-летнего безработного жителя Кировска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, задержали. Молодой человек признался и пояснил, что похищенную гаджет продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Кировчанин задержан за ранее совершенное преступление.

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