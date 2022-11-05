В Мурманской области ожидается снег и до -3 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Мурманской области 6 ноября сохранится прохладная погода со снегом. Регион будет под влиянием Арктического циклона, температура воздуха незначительно понизится.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

7 ноября Арктический циклон вплотную приблизится к прибрежной части Кольского полуострова, ожидается усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха.

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