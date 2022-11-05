Разведчики бригады морской пехоты Северного флота проводят подготовку мобилизованных северян

Особое внимание на занятиях уделено маскировке и применению приборов наблюдения и разведки. Фото: пресс-служба СФ

В День военного разведчика на полигоне бригады морской пехоты Северного флота прошла подготовка военнослужащих, призванных из запаса.

На заполярных полигонах в Мурманской области военные разведчики отрабатывают учебно-боевые задачи, как при сложных погодных условиях, так и с моделированием различных условий современного боя. Особое внимание уделяется занятиям по огневой подготовке, тактической стрельбе, ведению действий в составе подразделения.

- Стрельба на полигонах не стихает, ни днем, ни ночью. Военные разведчики отрабатывают ведение огня из штатного оружия по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Предусматриваются различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому. Мишенная обстановка постоянно меняется, военнослужащие ведут стрельбу со сменой огневой позиции и производят перезарядку оружия, учатся определять наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Особое внимание на занятиях уделено маскировке и применению приборов наблюдения и разведки.

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