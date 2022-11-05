В Мурманске пьяные вандалы устроили погром на детской площадке

Полицию мурманчане вызвали сразу же. Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

В Мурманске вандалы повредили детскую игровую площадку на Кольском проспекте. Действия дебоширов попали на видео.

- Разбиты почти все нижние светильники на столбах. Полицию мурманчане вызвали сразу же. Но полицейский приехал уже когда эта компания убралась восвояси, - пишут в паблике "Мурманск" (18+).

Напомним: в Мурманске полиция проводит проверку по факту порчи скульптур медведей у ДК моряков.

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