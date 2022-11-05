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НовостиЗдоровье5 ноября 2022 11:36

134 жителя Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

71 из них приходится на Мурманск
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 191.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 191.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным оперативного штаба Мурманской области, за неделю, с 30 октября по 5 ноября, 134 жителя Мурманской области заразились коронавирусом.

- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 191, - уточнили в оперштабе.

Больше всего заболевших за неделю приходится на Мурманск (+71), Печенгский округ (+10).

Напомним: коллективный иммунитет от коронавируса в Мурманской области равен 18,5%.

Северян призывают активнее прививаться.

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