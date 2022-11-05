134 жителя Мурманской области заболели коронавирусом за неделю

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 191. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным оперативного штаба Мурманской области, за неделю, с 30 октября по 5 ноября, 134 жителя Мурманской области заразились коронавирусом.

- Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 191, - уточнили в оперштабе.

Больше всего заболевших за неделю приходится на Мурманск (+71), Печенгский округ (+10).

Напомним: коллективный иммунитет от коронавируса в Мурманской области равен 18,5%.

Северян призывают активнее прививаться.

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