В Ревде при пожаре в деревянном доме пострадал 44-летний мужчина

Огонь уничтожил дом полностью. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью в Ревде на берегу Умбозера вспыхнул деревянный дом. На месте происшествия работали огнеборцы.

- Огонь уничтожил дом полностью. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. При пожаре пострадал 44-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении были задействованы 4 человека личного состава и пожарная автоцистерна. Причины пожара устанавливаются.

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