64-летняя Мончегорска потеряла 700 тысяч рублей из-за лжеброкеров

Северянка поверила мужчине, который предложил заработать ей на инвестициях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

64-летняя жительница Мончегорска стала жертвой мошенников, хотя знала о той схеме обмана, по которой ее обманули.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником брокерского агентства. Он предложил северянке заработать на инвестициях.

- Далее по указанию собеседника она установила на свой гаджет программу дистанционного управления, перевела 700 тысяч рублей. Спустя время потерпевшая решила забрать деньги, но в ответ ей сказали, что это невозможно. Тогда пенсионерка поняла, что общается с мошенниками и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейским северянка рассказала, что не думала, что станет жертвой обмана и надеялась заработать.

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