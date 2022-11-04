В Мурманске в автогородке на Маклакова загорелись гаражи

Фото: МЧС по Мурманской области

Рано утром 4 ноября случился пожар в автогородке №19 на улице Маклакова. Сообщение о нем поступило в 5.33.

- Были повреждены два гаража. В них в разной степени выгорели крыши, стены, потолок и подвальные помещения. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. В ходе тушения пожара эвакуированы баллоны с кислородом и азотом, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К 9.06 пожар ликвидировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru