«Глаза шальные. Как только не обозвал». На жителей Териберки чуть не напал неадекватный водитель

Агрессивный водитель на Opel устроил скандал на дороге. Фото: читатель "КП"

Жители Териберки пожаловались на неадекватного водителя Opel, который утром 4 ноября устроил скандал на дороге примерно в семи километрах от села.

- Он ехал по встречной полосе, не хотел нас пропускать, хотя преимущество было у нас. Был не пьяный, но глаза шальные, может быть, под веществами. Когда мы остановились, он стал нас оскорблять, угрожал нам. В какой-то момент то ли хотел камень в нас кинуть, то ли нож на землю положил, - рассказала «КП»-Мурманск» жительница Териберки, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, водитель не из местных жителей и, скорее всего, приехал забрать туристов.

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