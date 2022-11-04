В Мурманске пройдет «Ночь искусств»

4 ноября северян приглашают на "Ночь искусств". Фото: Олег ФИЛОНОК

4 ноября в Мурманске отметят не только День народного единства, но и «Ночь искусств».

В 17.00 ее открытие состоится в Мурманском областном художественном музее.

- В этом году мероприятия акции в музее посвящены теме «Наши традиции». В главном здании художественного музея состоится масштабная ярмарка, участие в которой примут лучшие мастера народного творчества и декоративно-прикладного искусства со всей страны, а также бесплатные мастер-классы от мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, выступления народных коллективов, творческие мастерские, викторины, экскурсии, фотозона, - сообщили организаторы.

С программой можно ознакомиться здесь.

А в 18.00 открытие пройдет в Мурманском областном краеведческом музее, который на время реконструкции основного здания находится на улице Павлова, 1а. Программу можно посмотреть здесь.

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