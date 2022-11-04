Автоподъезды к пяти населенным пунктам Мурманской области отремонтировали в рамках нацпроекта

Работы велись в рамках нацпроекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области отреагировали на жалобы северян на состояние автоподъездов к ряду населенных пунктов: Североморску, Корзуново, Апатитам, Кандалакше и Заполярному. Работы по приведению их в порядок велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Продолжается реконструкция участков федеральной автодороги Р-21 «Кола». В 2021 году дорожники сдали 4 километра нового полотна автоподъезда к городу Мурманску, построив современную развязку с автоподъездом в аэропорт. В 2020 году начался первый этап реконструкции автодороги «Автоподъезд к городу Североморску» с 14-го по 19-й километры. Двухполосная объездная дорога расширена до четырех полос, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Напомним: 5 ноября дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов.

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