Пенсионер из Североморска незаконно получил 300 тысяч рублей на доплате к пенсии

Мужчина незаконно получал доплату к пенсии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

61-летнего пенсионера из Мурманской области будут судить за мошенничество с выплатами в крупном размере. Житель Североморска незаконно получал доплату к пенсии.

- Мужчина был получателем пенсии за выслугу лет с применением районного коэффициента 1,4 но только при условии фактического проживания в Североморске. При этом он уехал из Мурманской области, не сообщив об этом в военный комиссариат, - сообщили в прокуратуре региона.

Северянин незаконно получил 300 тысяч рублей, за что ему грозит до шести лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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