Андрей Чибис: Враг будет разбит, победа будет за нами!

Росгвардейцы получили награды из рук губернатора Мурманской области. Фото: скриншот видео/правительство Мурманской области

В Мурманске прошло торжественное вручение наград сотрудникам Росгвардии, которые участвовали в спецоперации. Бойцов лично поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». Сейчас за этой фразой стоит новое поколение героев. Наши парни мужественно выполняют задачи СВО и не подпускают нацизм к русской земле. Мне выпала честь вручать государственные награды росгвардейцам. Многие из них рвутся вновь «за ленточку», чтобы продолжить выполнять задачи специальной военной операции. В этом рвении кроется истинный патриотизм, воинская честь и преданность Родине. Именно благодаря таким ребятам мы обязательно победим, - сообщил в соцсетях Андрей Чибис.

Напомним: ранее глава региона передал «Орден мужества» матери Дениса Тимохина, награжденного посмертно.

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