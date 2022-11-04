В Ревде тушили горящий вагончик

Внутри загоревшегося вагончика находился газовый баллон. Фото: vk.com/murman01
Вечером 3 ноября в Ревде тушили вагончик, который загорелся у дома №32а в Ревде, внутри которого находился газовый баллон. Сообщение о пожаре поступило в 19.44.
- В 19.57 пожар локализовали, а в 21.40 ликвидировали полностью. В результате пожара строение огнем повреждено полностью по всей площади 18 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
На месте работали семь пожарных.
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