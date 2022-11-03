Прокуратура поддержка возбуждение уголовное дело по причинению ущерба

Прокурату Мурманской области поддержала возбуждение уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту причинения имущественного ущерба АО «АтомЭнергоСбыт». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокурату Мурманской области поддержала возбуждение уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту причинения имущественного ущерба АО «АтомЭнергоСбыт». Речь идет о сумме более чем 6,6 миллиона рублей.

- Неустановленное лицо путем несанкционированного подключения к электрическим линиям социально значимого объекта МУП Кольского района «УЖКХ» незаконно потребляло электроэнергию, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: летом возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ после причинения имущественного ущерба АО «АтомЭнергоСбыт». Ресурсоснабжающую организацию управляющая компания обманула более чем на 250 тысяч рублей.

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